«Пари НН» объявил о трансфере полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова

«Пари Нижний Новгород» в своём официальном телеграм-канале объявил о трансфере в клуб полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Ярослава Михайлова.
Контракт Михайлова с нижегородским клубом рассчитан на четыре года. «Пари НН» воспользовался опцией выкупа игрока у «Зенита».
20-летний Михайлов — воспитанник «Зенита». За «Пари НН» он играл на правах аренды с сентября 2022 года. Всего за нижегородцев Михайлов сыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
За основную команду «Зенита» Михайлов сыграл один матч в карьере. Это случилось в нынешнем сезоне. Полузащитник вышел на замену на 90+1-й минуте матча 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:0).
Интернет-портал Transfermarkt оценивает Михайлова в € 800 тыс.
- 3 июня 2023
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