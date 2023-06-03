«Пари НН» объявил о трансфере полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова

«Пари Нижний Новгород» в своём официальном телеграм-канале объявил о трансфере в клуб полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Ярослава Михайлова.

Контракт Михайлова с нижегородским клубом рассчитан на четыре года. «Пари НН» воспользовался опцией выкупа игрока у «Зенита».

20-летний Михайлов — воспитанник «Зенита». За «Пари НН» он играл на правах аренды с сентября 2022 года. Всего за нижегородцев Михайлов сыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

За основную команду «Зенита» Михайлов сыграл один матч в карьере. Это случилось в нынешнем сезоне. Полузащитник вышел на замену на 90+1-й минуте матча 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:0).

Интернет-портал Transfermarkt оценивает Михайлова в € 800 тыс.