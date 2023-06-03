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Газзаев: очень хотелось бы, чтобы ЦСКА завоевал серебро, но «Ростов» — серьёзный соперник

Газзаев: очень хотелось бы, чтобы ЦСКА завоевал серебро, но «Ростов» — серьёзный соперник
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Российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ростов». Встреча состоится сегодня, 3 июня. Начало игры — в 17:00 мск.

«Ожидания от матча самые наилучшие! Конечно, я буду болеть за ЦСКА. Очень бы хотелось, чтобы команда стала серебряным призёром. Но соперник очень серьёзный. Если «Ростов» победит, то может занять второе место, стать серебряным призёром чемпионата России. Матч будет очень интересным и боевым, потому что разыгрываются медали национального чемпионата. Никто не захочет уступать, будет серьёзное противостояние. Будем надеяться, что будет игра, а все болельщики получат удовольствие не только от матча, но и от результата», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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