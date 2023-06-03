Источник: «Зенит» договорился с «Коринтиансом» о трансфере Густаво Мантуана
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Санкт-петербургский «Зенит» договорился с бразильским «Коринтиансом» о полноценном трансфере полузащитника Густаво Мантуана. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, сделка по трансферу футболиста будет закрыта уже в ближайшее время, а контракт Мантуана с «Зенитом» может быть рассчитан до июня 2026 года.
21-летний Мантуан — воспитанник «Коринтианса», перешедший в «Зенит» на правах аренды в результате сделки по переходу в бразильский клуб нападающего Юри Алберто.
Мантуан сыграл за «Зенит» 28 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне, отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе петербуржцев полузащитник стал чемпионом России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильца в € 3 млн.
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