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Кто избежит стыковых матчей в РПЛ?

Кто избежит стыковых матчей в РПЛ?
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Сегодня, 3 июня, пройдут матчи заключительного тура Российской Премьер-Лиги. Одной из интриг последнего тура является борьба за то, чтобы избежать попадания в стыковые матчи за право остаться в высшем дивизионе чемпионата России. Только одна из трёх команд, среди которых воронежский «Факел» (30 очков), самарские «Крылья Советов» (29) и «Пари Нижний Новгород» (27), завершит сезон уже сегодня.

«Факел» займёт 12-е место, если:
— победит в гостях «Зенит»;
— сыграет вничью с «Зенитом», а «Крылья Советов» не наберут три очка в игре со «Спартаком»;
— проиграет «Зениту», а «Крылья Советов» сыграют вничью со «Спартаком». При равенстве очков у двух команд воронежцы опередят самарцев по личным встречам (1:1, 2:1). Если же при таком раскладе победит и «Пари НН», то все три команды наберут одинаковое количество очков, и в этом случае лучшим среди них тоже будет «Факел» (семь очков).

«Крылья Советов» спасутся от стыковых матчей, если смогут победить «Спартак», а «Факел» не наберёт три очка в игре с «Зенитом».

«Пари НН» не попадёт в стыки, если победит «Химки», а «Крылья» и «Факел» свои матчи проиграют. При равенстве очков нижегородцы обойдут воронежцев по личным встречам (3:1, 0:1).

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