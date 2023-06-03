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«СКА-Хабаровск» разгромил «Арсенал» в матче последнего тура Первой лиги со счётом 6:0

«СКА-Хабаровск» разгромил «Арсенал» в матче последнего тура Первой лиги со счётом 6:0
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Завершился матч 34-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым (Самара). «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 6:0.

Первым голом в матче на девятой минуте отметился защитник хозяев Александр Иваньков. До завершения первого тайма форвард «СКА-Хабаровск» Саид Алиев оформил дубль. Он отличился на 38-й и 45+3-й минутах. На 62-й минуте Алиев забил свой третий мяч. Ещё два гола на свой счёт записали полузащитники Василий Алейников и Илья Петров.

«СКА-Хабаровск» занимает 11-е место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 44 очка. «Арсенал» завершил сезон на 13-й строчке, заработав 41 очко. Победитель — казанский «Рубин» (68).

Россия - Мелбет Первая лига. 34-й тур
03 июня 2023, суббота. 09:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
6 : 0
Арсенал
Тула
1:0 Иваньков – 9'   2:0 Алиев – 38'   3:0 Алиев – 45+3'   4:0 Алейников – 71'   5:0 Козлов – 81'
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