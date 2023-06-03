Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газзаев: «Крылья Советов» в сложной ситуации — «Спартаку» будет непросто

Газзаев: «Крылья Советов» в сложной ситуации — «Спартаку» будет непросто
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 3 июня, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Все прогнозировали, что «Спартак» наберёт очки в матче с «Пари НН», но даже намёка не было, что могут этого добиться. «Крылья Советов» тоже находятся в сложной ситуации. Для «Спартака» это будет непростая игра, хоть команды и решают совершенно противоположные задачи — «Крылья» борются, чтобы не попасть в стыковые матчи, а «Спартак» — за серебро», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
ЦСКА? «Спартак»? Или всё-таки «Ростов»?! Кульминация «серебряной» гонки РПЛ. LIVE
Live
ЦСКА? «Спартак»? Или всё-таки «Ростов»?! Кульминация «серебряной» гонки РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023