Газзаев: «Крылья Советов» в сложной ситуации — «Спартаку» будет непросто

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 3 июня, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Все прогнозировали, что «Спартак» наберёт очки в матче с «Пари НН», но даже намёка не было, что могут этого добиться. «Крылья Советов» тоже находятся в сложной ситуации. Для «Спартака» это будет непростая игра, хоть команды и решают совершенно противоположные задачи — «Крылья» борются, чтобы не попасть в стыковые матчи, а «Спартак» — за серебро», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.