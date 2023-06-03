Малком: более чем уверен, что «Зениту» по силам взять ещё пять чемпионств подряд

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком выразил уверенность, что его команде по силам выиграть ещё пять чемпионских титулов подряд и через пять лет разместить на своей эмблеме третью звезду.
«Сколько ещё чемпионств подряд возьмёт «Зенит»? Давайте так. Лично я убеждён, что, продолжив играть так же, как «Зенит» играл в этом году, продолжив так ощутимо демонстрировать своё превосходство и с такой уверенностью выходить на каждый матч, я более чем уверен, «Зениту» по силам взять ещё пять чемпионств подряд и через пять лет разместить на своей эмблеме третью звезду», — приводит слова Малкома «Фонтанка».
«Зенит» уже выиграл пять чемпионств в РПЛ подряд с 2019 по 2023 год. В России клубы имеют право добавить на свою эмблему золотую звезду за каждые пять титулов. У «Зенита» 10 чемпионств и две звезды.
- 3 июня 2023
-
14:41
-
14:40
-
14:35
-
14:34
-
14:30
-
14:17
-
14:11
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:51
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:23
-
13:14
-
13:10
-
13:00
-
12:54
-
12:49
-
12:40
-
12:34
-
12:25
-
12:23
-
12:22
-
12:04
-
12:00
-
11:51
-
11:50
-
11:42
-
11:39
-
11:39
-
11:26
-
11:19