Малком: более чем уверен, что «Зениту» по силам взять ещё пять чемпионств подряд

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком выразил уверенность, что его команде по силам выиграть ещё пять чемпионских титулов подряд и через пять лет разместить на своей эмблеме третью звезду.

«Сколько ещё чемпионств подряд возьмёт «Зенит»? Давайте так. Лично я убеждён, что, продолжив играть так же, как «Зенит» играл в этом году, продолжив так ощутимо демонстрировать своё превосходство и с такой уверенностью выходить на каждый матч, я более чем уверен, «Зениту» по силам взять ещё пять чемпионств подряд и через пять лет разместить на своей эмблеме третью звезду», — приводит слова Малкома «Фонтанка».

«Зенит» уже выиграл пять чемпионств в РПЛ подряд с 2019 по 2023 год. В России клубы имеют право добавить на свою эмблему золотую звезду за каждые пять титулов. У «Зенита» 10 чемпионств и две звезды.