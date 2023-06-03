Виталий Дьяков: матч «Оренбурга» и «Динамо» в последнем туре ни для кого ничего не решает
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Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о матче заключительного тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 3 июня, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.
«В последнем туре матч «Оренбурга» и «Динамо», по сути, ни для кого ничего не решает, если команды занимают шестое-девятое места в таблице. Думаю, что последний тур уже доиграют: выиграют — хорошо, не выиграют — ничего страшного. И команды уйдут в отпуск», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
«Динамо» (45 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» (43) располагается на восьмой строчке.
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