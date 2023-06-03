«Уфа» и «Велес» вылетели из Первой лиги. В прошлом году уфимская команда играла в РПЛ
Поделиться
«Уфа» и московский «Велес» не смогли сохранить свои места в Первой лиге, покинув второй по статусу дивизион чемпионата России по итогам 34 сыгранных туров.
«Уфа» заняла 16-е место в Первой лиге, московский «Велес» расположился строчкой выше. Москвичи отстали от спасительного 14-го места на четыре очка, уфимцы — на пять.
У «Уфы» были шансы остаться в Первой лиге. Если бы уфимцы обыграли краснодарскую «Кубань» в очном матче в 34-м туре, то именно они заняли бы 14-е место.
Напомним, в прошлом сезоне «Уфа» играла в Российской Премьер-Лиге, но покинула элитный дивизион чемпионата России, потерпев поражение в стыковых матчах.
Также из Первой лиги вылетели «Краснодар-2» и ульяновская «Волга», занявшие 17-е и 18-е места соответственно.
Комментарии
- 3 июня 2023
-
16:25
-
16:24
-
16:11
-
16:10
-
16:09
-
16:07
-
16:05
-
16:02
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:59
-
15:57
-
15:48
-
15:47
-
15:47
-
15:46
-
15:45
-
15:29
-
15:27
-
15:00
-
14:57
-
14:55
-
14:41
-
14:40
-
14:35
-
14:34
-
14:30
-
14:17
-
14:11
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:51
Партнерский контент