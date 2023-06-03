«Уфа» и «Велес» вылетели из Первой лиги. В прошлом году уфимская команда играла в РПЛ

«Уфа» и московский «Велес» не смогли сохранить свои места в Первой лиге, покинув второй по статусу дивизион чемпионата России по итогам 34 сыгранных туров.

«Уфа» заняла 16-е место в Первой лиге, московский «Велес» расположился строчкой выше. Москвичи отстали от спасительного 14-го места на четыре очка, уфимцы — на пять.

У «Уфы» были шансы остаться в Первой лиге. Если бы уфимцы обыграли краснодарскую «Кубань» в очном матче в 34-м туре, то именно они заняли бы 14-е место.

Напомним, в прошлом сезоне «Уфа» играла в Российской Премьер-Лиге, но покинула элитный дивизион чемпионата России, потерпев поражение в стыковых матчах.

Также из Первой лиги вылетели «Краснодар-2» и ульяновская «Волга», занявшие 17-е и 18-е места соответственно.