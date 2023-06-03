Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукаку может стать игроком «Реала»

Лукаку может стать игроком «Реала»
Комментарии

Ромелу Лукаку — нападающий «Челси», который сейчас находится в аренде в «Интере», может так же на правах аренды перейти в мадридский «Реал» этим летом, сообщает Sky Sports.

В конце трансферного окна мадридскому клубу могут предложить бельгийца сами представители лондонского клуба, так как срок аренды игрока в миланском клубе уже заканчивается. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не против Лукаку в своём составе, но руководство клуба намерено подписать на атакующие позиции либо Гарри Кейна, сейчас выступающего за «Тоттенхэм», либо Виктора Осимхена из «Наполи». Есть и вариант событий, при котором Лукаку снова будет передан в аренду «Интеру».

За этот сезон Лукаку сыграл в 35 матчах, забил 14 голов и отдал шесть голевых передач.

Материалы по теме
Мойзе Кин — о расизме в адрес Лукаку: сказал себе: «Добро пожаловать в Италию, ниггер!»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023