Лукаку может стать игроком «Реала»
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Ромелу Лукаку — нападающий «Челси», который сейчас находится в аренде в «Интере», может так же на правах аренды перейти в мадридский «Реал» этим летом, сообщает Sky Sports.
В конце трансферного окна мадридскому клубу могут предложить бельгийца сами представители лондонского клуба, так как срок аренды игрока в миланском клубе уже заканчивается. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не против Лукаку в своём составе, но руководство клуба намерено подписать на атакующие позиции либо Гарри Кейна, сейчас выступающего за «Тоттенхэм», либо Виктора Осимхена из «Наполи». Есть и вариант событий, при котором Лукаку снова будет передан в аренду «Интеру».
За этот сезон Лукаку сыграл в 35 матчах, забил 14 голов и отдал шесть голевых передач.
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