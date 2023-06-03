Хави осудил поведение Моуринью в отношении арбитра
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался с осуждением поведения Жозе Моуринью в отношении судьи Энтони Тейлора, обслуживающего финальный матч Лиги Европы.
Напомним, Моуринью застал Тейлора в аэропорту Будапешта, где в грубой форме выразил свои недовольства работой арбитра.
«Точно так же, как мы просим, чтобы нас не оскорбляли, мы должны первыми подавать пример.
Поведение важно, и я надеюсь, что никогда не создам такой образ», – цитирует тренера «Барселоны» Marca.
Финальный матч Лиги Европы завершился победой «Севильи» (1:1 в основное время и 4:1 по серии пенальти). Моуринью остался в ярости от многих решений судьи. В первую очередь португальского тренера смутил непоставленный пенальти в ворота «Севильи».
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