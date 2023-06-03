Один шанс — один гол: в первом тайме финала Кубка Англии у «МЮ» стопроцентная реализация

По итогам первого тайма финального матча Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» показал идеальную реализацию, если верить статистике. Показатель xG у манкунианцев равен единице: один голевой момент, один гол. Соперник «красных дьяволов» «Манчестер Сити», в свою очередь, реализовал один шанс из двух. При этом показатель точности передач у подопечных Хосепа Гвардиолы равен 90%.

Напомним, несколько минут назад на стадионе «Уэмбли» в Лондоне завершился первый тайм финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» встречается с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток Пола Тирни прозвучал в 17:00 мск. После первого тайма счёт равный – 1:1.

На 14-й секунде полузащитник Илкай Гюндоган вывел «горожан» вперёд. На 33-й минуте игры «Манчестер Юнайтед» восстановил равновесие на табло: арбитр назначил пенальти за игру рукой Джека Грилиша, и Бруну Фернандеш реализовал одиннадцатиметровый удар.

За всю историю «Юнайтед» выигрывал Кубок Англии 12 раз. В свою очередь, «Сити» побеждал в турнире шесть раз.