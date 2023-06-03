Гюндоган стал автором самого быстрого гола в истории финалов Кубка Англии

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган забил самый быстрый гол в финале Кубка Англии, поразив ворота «Манчестер Юнайтед» на первой минуте (14-я секунда).

Ранее автором самого быстрого гола в решающем матче турнира считался француз Луи Саа. В 2009 году, выступая за «Эвертон», он забил «Челси» на 25-й секунде.

Напомним, в эти минуты на стадионе «Уэмбли» в Лондоне проходит финал Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» встречается с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток Пола Тирни прозвучал в 17:00 мск. На момент выхода новости счёт остаётся 1:0 в пользу «горожан».

За всю историю «Юнайтед» выигрывал Кубок Англии 12 раз. В свою очередь, «Сити» побеждал в турнире шесть раз. На пути в финал «горожане» прошли «Челси» в 1/32 финала, «Арсенал» в 1/16 финала, «Бристоль Сити» в 1/8 финала, «Бёрнли» в 1/4 финала и «Шеффилд Юнайтед» в 1/2 финала. Манкунианцы одолели «Эвертон» в 1/32 финала, «Рединг» в 1/16 финала, «Вест Хэм» в 1/8 финала, «Фулхэм» в 1/4 финала и «Брайтон» в 1/2 финала.