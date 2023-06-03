Отец Кварацхелии: главные цели Хвичи — играть за «Реал» и выиграть Лигу чемпионов

Бадри Кварацхелия, отец вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал о главных спортивных целях своего сына.
«Его первая цель – это следующий матч лиги, Лиги чемпионов и сборной. Но его мечты, его главные цели – выиграть Лигу чемпионов, играть за мадридский «Реал» и участвовать в элитных международных турнирах с Грузией. Сейчас он не думает о «Реале», в его голове только «Наполи», – приводит слова Бадри Кварацхелии Corriere dello Sport.
В текущем сезоне на счету Хвичи Кварацхелии 42 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.
В пятницу, 2 июня, Кварацхелию признали лучшим игроком сезона Серии А.
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