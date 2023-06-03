«Манчестер Юнайтед» проигрывал в финале Кубка Англии чаще всех

«Манчестер Юнайтед» проиграл девятый финал Кубка Англии в своей истории, чаще манкунианцев за шаг до трофея не останавливался ни один клуб.
Напомним, несколько минут назад на стадионе «Уэмбли» в Лондоне завершился финал Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» встречался с «Манчестер Юнайтед». Финальный свисток Пола Тирни зафиксировал счёт 2:1 в пользу «горожан».
Первый тайм завершился с ничейным счётом 1:1. Уже на 14-й секунде полузащитник Илкай Гюндоган вывел «горожан» вперёд, забив самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии. На 33-й минуте игры «Манчестер Юнайтед» восстановил равновесие на табло: арбитр назначил пенальти за игру рукой Джека Грилиша, и Бруну Фернандеш реализовал одиннадцатиметровый удар.
В начале второго тайма Гюндоган во второй раз в матче вывел «горожан» вперёд, поразив ворота Давида де Хеа из-за пределов штрафной. Счёт 2:1 сохранился до финального свистка.
- 3 июня 2023
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