Источник: Златан Ибрагимович покинет «Милан» по окончании сезона

Шведский нападающий Златан Ибрагимович покинет «Милан» по окончании сезона-2022/2023, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.
По информации источника, «Милан» запланировал торжественное прощание клуба с Ибрагимовичем в воскресенье, 4 июня, на стадионе «Сан Сиро» после заключительного матча Серии А с «Вероной». Ибрагимович должен определиться со своим будущем в ближайшие дни, его контракт с «Миланом» заканчивается в июле.
В текущем сезоне на счету Ибрагимовича четыре матча за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом, реализовав пенальти. Недавно стало известно, что швед близок к заключению контракта с «Монцей». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 2 млн.
Напомним, в октябре 2023 года Ибрагимовичу исполнится 42 года. Ранее он заявил, что не собирается завершать карьеру.
- 3 июня 2023
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