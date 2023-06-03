Появилось видео речи Осинькина в раздевалке «Крыльев» после победы над «Спартаком»

В телеграм-канале самарских «Крыльев Советов» появилось видео, на котором главный тренер Игорь Осинькин произносит речь перед игроками после матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0).
Видео доступно в телеграм-канале «Крыльев Советов».
«Вы сами это знаете. Влетело-засосало в наши ворота всё, что можно. Ну не может быть, чтобы, когда все хорошо работают, было по-другому. В Воронеже как будто было сделано всё для этого. Вы в самом нужном матче здесь и сейчас для болельщиков это сделали!» — сказал Осинькин.
Перед 30-м туром на 12-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги находился воронежский «Факел». После победы в матче со «Спартаком» его место заняли «Крылья Советов» и остались в РПЛ. «Факел» сыграет в стыковых матчах.
- 3 июня 2023
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