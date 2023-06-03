Бабаев: разногласия Гинера и Орешкина в ЦСКА — надуманная проблема. Высосана из пальца

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о разногласиях между президентом московской команды Евгением Гинером и председателем совета директоров клуба Максимом Орешкиным.
«Проблема о недопонимании между Гинером и Орешкиным — надуманная и высосана из пальца. Понятно, что многое меняется в связи с тем, что меняются акционеры, менялись борозды правления. Мы стали современнее. О каких-то разногласиях говорить вообще некорректно. Максим Станиславович Орешкин сейчас никакую должность не занимает», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Ранее сообщалось, что между Гинером и Орешкиным есть расхождения по поводу стратегии развития клуба. По итогам сезона-2022/2023 ЦСКА занял второе место, завоевав медали национального первенства впервые за пять лет.
- 3 июня 2023
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