Бабаев: разногласия Гинера и Орешкина в ЦСКА — надуманная проблема. Высосана из пальца

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о разногласиях между президентом московской команды Евгением Гинером и председателем совета директоров клуба Максимом Орешкиным.

«Проблема о недопонимании между Гинером и Орешкиным — надуманная и высосана из пальца. Понятно, что многое меняется в связи с тем, что меняются акционеры, менялись борозды правления. Мы стали современнее. О каких-то разногласиях говорить вообще некорректно. Максим Станиславович Орешкин сейчас никакую должность не занимает», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ранее сообщалось, что между Гинером и Орешкиным есть расхождения по поводу стратегии развития клуба. По итогам сезона-2022/2023 ЦСКА занял второе место, завоевав медали национального первенства впервые за пять лет.