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«Зенит» пожелал удачи «Факелу» в стыковых матчах

«Зенит» пожелал удачи «Факелу» в стыковых матчах
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В матче последнего, 30-го тура чемпионата России «Факел» на выезде уступил «Зениту» со счётом 0:1. Таким образом, воронежская команда сразится с «Енисеем» за право выступать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024. После игры пресс-служба питерского клуба пожелала «Факелу» удачи в предстоящих стыковых матчах.

«Раздевалка «Факела» после игры на «Газпром Арене». Спасибо за образцовую чистоту, парни! И удачи в стыковых матчах», — говорится в сообщении клуба.

Стыковые матчи состоятся 7 и 10 июня, в первых играх хозяевами будут клубы Первой лиги. Ранее стало известно, что «Алания», занявшая третье место в Первой лиге, не примет участия в стыковых матчах. Если бы этого не случилось, «Факелу» противостояла бы именно владикавказская команда.

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