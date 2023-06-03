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Солдатенков: ребята из «Крыльев» радуются, будто стали чемпионами. Мы не могли вылететь

Солдатенков: ребята из «Крыльев» радуются, будто стали чемпионами. Мы не могли вылететь
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Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков подвёл итоги матча 30-го тура чемпионата России, в котором его команда в родных стенах переиграла «Спартак» со счётом 1:0.

«Эмоции? Можно посмотреть на ребят. Эмоции положительные. Они настолько сильно радуются, будто мы стали чемпионами, но сегодня мы вышли делать свою работу, которую должны были. «Крылья» не могли вылететь. Можно сказать, что не совсем заслуженно победили, но главное — победили.

Настрой был таким, как и на каждую игру — набрать три очка. Понимали, что если мы выиграем, а «Факел» не победит, то останемся в РПЛ», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Единственным голом в матче 30-го тура отметился форвард самарцев Бенхамин Гарре, отличившись на 55-й минуте. Таким образом, «Крылья Советов» заработали 32 очка и спаслись от стыковых матчей, заняв 12-е место.

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