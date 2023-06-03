Александр Мостовой: у «Спартака» всё прекрасно, однако из года в год третьи или четвёртые

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал исход борьбы за второе место в Российской Премьер-Лиге.

«Второе место ЦСКА по делу. Тура три назад ещё говорили, что ЦСКА будет фаворитом в борьбе за второе место. В последнее время армейцы играют неплохо и забивают много.

«Ростов» выжал максимум из ситуации. Надо признать, что в первом круге им многое позволялось. Думаю, они остались рады. Они действительно молодцы. Долгое время идти в тройке и занять четвёртое место — это хороший результат.

Что касается «Спартака», то из года в год одно и то же. Много шума вокруг команды, много разговоров — всё прекрасно и замечательно. Однако всегда третьи или четвёртые. Одни приходят, другие уходят — всё равно одно и то же», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.