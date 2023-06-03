«Это абсурд». Абаскаль ответил на слухи об участии игроков «Спартака» в матче Медиалиги
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опроверг информацию о том, что некоторые игроки московского клуба примут участие в матче Медиалиги.
«Участие игроков «Спартака» в матче Медиалиги? Они не будут играть, у них есть профессиональные контракты. Это абсурд. Слухи и не более того», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».
Напомним, футболисты «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия владеют медиафутбольным клубом «Бей Беги». Сообщалось, что за команду могут сыграть такие футболисты красно-белых, как Квинси Промес, Антон Зиньковский, Александр Селихов, Павел Мелёшин и Руслан Литвинов.
В матче 30‑го тура чемпионата России «Спартак» в Самаре уступил «Крыльям Советов» (0:1). Команда завоевала бронзовые медали чемпионата России.
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