Гендиректор «Локомотива» Леонченко: Дзюба — настоящий лидер, его приход стал значимым

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о вкладе форварда Артёма Дзюбы в последние успехи команды.
«Можно ли назвать приход Дзюбы главным трансферным успехом «Локомотива» в этом сезоне? Дзюба — настоящий лидер, его приход имел большое значение. Но всегда хочется говорить о команде, потому что футбол — командный вид спорта. Так получилось, что и те футболисты, которые пришли, и те, которые были в команде, хорошо работали. И их игра дала результат», — приводит слова Леонченко «РБ Спорт».
Дзюба перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. За железнодорожников он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
«Локомотив» занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге — 2022/2023, набрав 45 очков. До прихода Дзюбы команда занимала 14-е место, имея в активе всего лишь 13 очков в 17 матчах.
Недавно стало известно, что «Локомотив» продлил контракт со своим 34-летним форвардом ещё на год. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.
- 4 июня 2023
-
01:22
-
00:59
-
00:48
-
00:47
-
00:33
-
00:32
-
00:32
-
00:22
-
00:19
-
00:17
-
00:05
-
00:01
-
00:00
- 3 июня 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:42
-
23:38
-
23:33
-
23:29
-
23:22
-
23:14
-
22:59
-
22:58
-
22:46
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:21
-
22:21
-
22:17
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:46
-
21:45