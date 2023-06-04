Гендиректор «Локомотива» Леонченко: Дзюба — настоящий лидер, его приход стал значимым

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о вкладе форварда Артёма Дзюбы в последние успехи команды.

«Можно ли назвать приход Дзюбы главным трансферным успехом «Локомотива» в этом сезоне? Дзюба — настоящий лидер, его приход имел большое значение. Но всегда хочется говорить о команде, потому что футбол — командный вид спорта. Так получилось, что и те футболисты, которые пришли, и те, которые были в команде, хорошо работали. И их игра дала результат», — приводит слова Леонченко «РБ Спорт».

Дзюба перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. За железнодорожников он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

«Локомотив» занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге — 2022/2023, набрав 45 очков. До прихода Дзюбы команда занимала 14-е место, имея в активе всего лишь 13 очков в 17 матчах.

Недавно стало известно, что «Локомотив» продлил контракт со своим 34-летним форвардом ещё на год. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.