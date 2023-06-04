Малком, Чалов и Соболев — в символической сборной сезона РПЛ по версии WhoScored

WhoScored опубликовал символическую сборную Российской Премьер-Лиги — 2022/2023.

Фото: WhoScored

Место в воротах досталось голкиперу «Торпедо» Егору Бабурину. В линии защиты расположились Дуглас Сантос («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов») и Даниил Хлусевич («Спартак»). В полузащите находятся Квинси Промес («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Клаудиньо и Малком (оба — «Зенит»), а в атаке — Александр Соболев («Спартак») и Фёдор Чалов (ЦСКА).

Чемпионом России по итогам сезона стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Подопечные Сергея Семака выиграли титул в пятый раз подряд. Второе место занял ЦСКА, выигравший медали РПЛ впервые с 2018 года. У армейцев 58 баллов. Третьим стал «Спартак», набравший 54 очка.