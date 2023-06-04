Евгений Алдонин: второе место — более чем приемлемый результат для ЦСКА в РПЛ
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин подвёл итоги выступления красно-синих в нынешнем сезоне.
«Подводить итоги сезона для ЦСКА нужно после Суперфинала Кубка, после главного матча сезона. Если говорить об РПЛ, то второе место — хороший и более чем приемлемый результат в РПЛ. Могли бы, конечно и лучше, в том числе набрать больше очков. Но в целом, объективно — молодцы», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
ЦСКА набрал 58 очков в 30 матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. В матче заключительного тура армейцы обыграли «Ростов» со счётом 4:1. 11 июня ЦСКА предстоит сыграть с «Краснодаром» в финале Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники».
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