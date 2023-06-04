Генеральный директор «Локомотива» Леонченко подвёл итоги сезона-2022/2023

Глава «Локомотива» Владимир Леонченко поделился мнением о сезоне в РПЛ, который команда завершила на восьмом месте.

«И главный тренер, и футболисты много раз подчёркивали, что на зимних сборах была проделана очень большая работа, команда выглядела единым целым. Было очень хорошее отношение внутри коллектива — не только между игроками, но и у тренерского штаба, медицинского и административного персонала.

И благодаря этому нам удалось переломить ситуацию. Мы сегодня с футболистами обсуждали, что они показали хорошую игру. Не просто боролись и перебарывали, а показали зрелищный футбол, который принёс хороший результат. Постараемся приложить все усилия, чтобы двигаться в этом направлении. И самое главное: сегодня футболисты поблагодарили болельщиков. В сложный момент болельщики от команды не отвернулись, поддерживали нас, и мы благодарны всем им. В новом сезоне будем ждать, чтобы «РЖД Арена» заполнялась и чтобы больше людей ходило на футбол.

Как переживали ситуацию, когда «Локомотив» был на 14-м месте? Всегда есть профессиональная оценка, и ты понимаешь, в каких компонентах команда недоработала. Самое главное — новым тренерским штабом была проделана правильная работа, которая дала результат», — приводит слова Леонченко «РБ Спорт».