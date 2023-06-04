Бекхэм — о возможном требле «Ман Сити»: есть только один клуб, который сделал это первым

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм прокомментировал возможный требл «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

«Выиграть требл — это нечто особенное для любой команды. Но стать первым может только один клуб, и этот клуб — мы. По правде говоря, если «Сити» выиграет, для них это будет потрясающе. Игрок, поднимающий три трофея и пишущий историю, испытывает потрясающие чувства.

Мы все были игроками из родного города, которые жили и дышали «Юнайтед» на протяжении всего пути, а затем выиграли требл, который стал первым. В момент завоевания требла тебе хочется, чтобы и другие испытали это чувство, так что, если «Сити» победит, это будет прекрасно для них, но есть только один клуб, который сделал это впервые», — приводит слова Бекхэма Manchester Evening News.

До «Юнайтед» чемпионат, национальный Кубок и Кубок европейских чемпионов за сезон выигрывали «Селтик», «Аякс» и ПСВ. Манкунианцы стали первой командой, взявшей требл после создания Лиги чемпионов. В Англии на сегодняшний день никому не удалось повторить их успех.