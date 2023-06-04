«Спартак» разочаровал. Хуже завершить такой сезон было невозможно

Для «Спартака» сезон окончен. В чемпионате матчей не осталось, а в Кубке России не сыгран только финал, и команды Гильермо Абаскаля там нет. Сезон вряд ли можно назвать откровенно провальным, однако послевкусие от самой концовки — далеко не самое приятное. Оно пройдёт и, возможно, забудется, но сейчас ощущается максимально ярко.

Вылет из Кубка и не лучшие результаты весной — тема, которую все давно обсудили. Так что возьмём в фокус финал сезона. К 28-му туру «Спартак» подходил на четвёртом месте в РПЛ и отставал от ЦСКА на четыре очка. Победа возвращала команду в борьбу за вторую строчку. И «Спартак» её добился, но как? Дерби было омрачено судейским скандалом, а Александр Соболев, от которого ждали голов, потерял связь с реальностью. Главный нападающий команды выдал перформанс, который сначала оценили красной карточкой, а потом и четырёхматчевой дисквалификацией.

Ладно, три очка есть три очка. «Спартак» подобрался к ЦСКА и снова оказался явным, а не математическим претендентом на серебро. Команде Владимира Федотова предстояло сыграть в гостях с «Краснодаром» (одно поражение в восьми матчах) и «Ростовом» (четвёртое место, но спад в форме). «Спартаку» же нужно было разобраться с «Пари НН» (14-е место) и «Крыльями Советов» (12-е). Да, соперникам очевидно были необходимы очки, но за 28 туров они вдвоём набрали на одно очко больше, чем ЦСКА в одиночку.

Матч «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

29-й тур. ЦСКА играет вничью в Краснодаре — вот шанс для «Спартака». Вместо этого ничья, которая ни команде Абаскаля не нужна была, ни «Нижнему» особо жизнь не улучшила. «Спартак» в том матче набил 2,29 ожидаемых гола против 0,28 у соперника, но настолько ли он был лучше? Вряд ли те, кто смотрел игру, скажут, что «Нижний» отскочил. Если после другой нулевой ничьей — с «Ахматом» — казалось, что «Спартаку» просто не повезло, то здесь соперник оказался поинтереснее. «Нижний» высоко прессинговал, быстро садился в оборону, отбивался и успевал сам убегать в скоростные и опасные контратаки.

На истощённый «Ростов» «Спартаку» всерьёз надеяться не было смысла, но математические шансы никто не отменял. А главное — самолюбие. Очевидно, что «Спартак» подвёл и себя, и болельщиков, не воспользовавшись осечкой ЦСКА. В Самаре легко быть не могло: «Крылья» в случае победы имели все шансы избежать стыков. Собственно, ровно так всё и случилось.

Но просто проиграть «Спартак» не мог. Снова перебили соперника по xG (1,99 против 0,94) — как будто просто не повезло. Это вряд ли. В показателе учтена вероятность гола с пенальти. Который, к слову, пошёл исполнять Квинси Промес — и снова не забил. Четыре запоротых удара с «точки» за сезон — ровно половина от общего количества попыток. Работа Промеса на добивании, как в дерби с ЦСКА, — это здорово, но здесь она совершенно точно отходит на второй план. Кстати, бить пенальти в обычный день пошёл бы Соболев, но он придумал себе приключения поинтереснее.

А ещё в самарском матче отказали тормоза у Георгия Джикии. Капитан, оставшийся на скамейке запасных, не извлёк урока о неспортивном поведении из истории с Соболевым, выскочил на поле и принялся орать на судью. Это он делал до тех пор, пока арбитр не решил, что сказанное тянет на удаление. Абсолютно необъяснимое и вряд ли простительное поведение для такого опытного футболиста, который вдобавок выполняет функции лидера команды. Теперь Джикии, в зависимости от содержания протокола матча, грозит дисквалификация на несколько игр.

Теперь складываем всё вместе. «Спартак», имея шансы на серебряные медали, набрал одно очко в двух матчах с аутсайдерами и упустил возможность, когда всё было в его руках. Но и это не всё: последствия провальной концовки завершающегося сезона затронут начало следующего. Судя по всему, первые несколько матчей команда проведёт без капитана и одного из лидеров атаки. Хуже завершить сезон было просто невозможно.

Как и практически везде, здесь есть своё «но». Абаскаля, несмотря на явный провал в концовке сезона, убирать нельзя. Как будто увольнять тренера, с которым недавно продлили контракт, никто и не собирался, но не забывайте, что речь идёт о «Спартаке». При очередной битве за влияние клуб может пострадать, а Абаскаль — оказаться «не своим» человеком. Либо Гильермо получит необходимое время и постарается утихомирить своих футболистов перед новым сезоном. Второй сценарий куда приятнее, да и работа в этом направлении уже идёт. Успел ли Абаскаль поговорить с Джикией, мы не знаем, но Соболев своё последнее предупреждение точно получил.