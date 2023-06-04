«Реал» Мадрид — «Атлетик» Б: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 19:30

В матче 38-го тура испанской Примеры встретятся мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом круге текущего сезона чемпионата Испании «Реал» обыграл «Атлетик» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Карим Бензема и Тони Кроос.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 77 очков за 37 матчей. «Атлетик» находится на восьмой строчке, заработав 50 очков. Ранее чемпионский титул Примеры обеспечила себе «Барселона» (88).
- 4 июня 2023
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