Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» Мадрид — «Атлетик» Б: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 19:30

«Реал» Мадрид — «Атлетик» Б: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 19:30
Комментарии

В матче 38-го тура испанской Примеры встретятся мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера. 38-й тур
04 июня 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге текущего сезона чемпионата Испании «Реал» обыграл «Атлетик» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Карим Бензема и Тони Кроос.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 77 очков за 37 матчей. «Атлетик» находится на восьмой строчке, заработав 50 очков. Ранее чемпионский титул Примеры обеспечила себе «Барселона» (88).

Материалы по теме
Карим Бензема или Криштиану Роналду — кто легендарнее для мадридского «Реала»?
Рейтинг
Карим Бензема или Криштиану Роналду — кто легендарнее для мадридского «Реала»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023