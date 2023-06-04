Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузнецов: если ЦСКА усилится, то сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Кузнецов: если ЦСКА усилится, то сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ
Комментарии

Российский тренер Дмитрий Кузнецов оценил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги для ЦСКА. Армейцы стали вторыми. В матче заключительного тура чемпионата России ЦСКА обыграл «Ростов» со счётом 4:1.

«ЦСКА правильно настроился на матч с «Ростовом». Армейцы провели последние десять игр на очень хорошем уровне — сказались и индивидуальное мастерство, и командные действия. ЦСКА заслуженно занял второе место.

Последнее серебро у ЦСКА было пять лет назад, поэтому второе место в этом сезоне — успех. Но его нужно подтверждать последующими результатами. Если команда усилится, то сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство, хотя и будет очень тяжело», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
ЦСКА уничтожил «Ростов» за полчаса. В игре за серебро команда Карпина выглядела беспомощно
ЦСКА уничтожил «Ростов» за полчаса. В игре за серебро команда Карпина выглядела беспомощно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023