Кузнецов: если ЦСКА усилится, то сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Российский тренер Дмитрий Кузнецов оценил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги для ЦСКА. Армейцы стали вторыми. В матче заключительного тура чемпионата России ЦСКА обыграл «Ростов» со счётом 4:1.

«ЦСКА правильно настроился на матч с «Ростовом». Армейцы провели последние десять игр на очень хорошем уровне — сказались и индивидуальное мастерство, и командные действия. ЦСКА заслуженно занял второе место.

Последнее серебро у ЦСКА было пять лет назад, поэтому второе место в этом сезоне — успех. Но его нужно подтверждать последующими результатами. Если команда усилится, то сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство, хотя и будет очень тяжело», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.