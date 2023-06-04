Кузнецов: если ЦСКА усилится, то сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ
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Российский тренер Дмитрий Кузнецов оценил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги для ЦСКА. Армейцы стали вторыми. В матче заключительного тура чемпионата России ЦСКА обыграл «Ростов» со счётом 4:1.
«ЦСКА правильно настроился на матч с «Ростовом». Армейцы провели последние десять игр на очень хорошем уровне — сказались и индивидуальное мастерство, и командные действия. ЦСКА заслуженно занял второе место.
Последнее серебро у ЦСКА было пять лет назад, поэтому второе место в этом сезоне — успех. Но его нужно подтверждать последующими результатами. Если команда усилится, то сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство, хотя и будет очень тяжело», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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- 4 июня 2023
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