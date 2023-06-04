Защитник «Крыльев» Бейл: отправляюсь в отпуск на Ибицу. Не могу дождаться!
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Нидерландский защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, где планирует провести отпуск.
«Очень счастлив, потому что еду домой! Всё великолепно. Затем отправляюсь в отпуск на Ибицу. Не могу дождаться!» — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, «Крылья Советов» избежали участия в стыковых матчах за право выступать в Российской Премьер-Лиге, в заключительном туре чемпионата России переиграв на своём поле «Спартак» со счётом 1:0. Самарский клуб занял итоговое 12-е место в таблице РПЛ, на два очка опередив «Пари НН».
Гленн Бейл в завершившемся сезоне провёл 28 матчей, в которых забил два гола и отдал один голевой пас. Нидерландский защитник пополнил состав «Крыльев Советов» летом 2021 года.
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