Николай Комличенко — лидер РПЛ-2022/2023 по заработанным фолам

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко стал лидером среди игроков всех клубов Российской Премьер-Лиги по заработанным на себе фолам, сообщает Opta Sports.
На российском форварде «Ростова» нарушили правила 62 раза в течение сезона-2022/2023 — больше, чем на ком бы то ни было. По этому показателю Комличенко занимает уверенное первое место. Второй — нападающий «Зенита» Малком, на нём соперники нарушали правила 57 раз. Третьим стал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, на нём было совершено 55 фолов.
В пятёрку также вошли нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (54 нарушения правил) и грузинский полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири (49 фолов).
Чемпионом России в сезоне-2022/2023 стал «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 70 очков по итогам 30 проведённых встреч. Второе место занял ЦСКА, у армейцев 58 очков. Третьим стал «Спартак», набравший 54 турнирных балла.
- 4 июня 2023
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