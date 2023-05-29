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Врач «Ростова» рассказал, как проходит восстановление Комличенко

Врач «Ростова» рассказал, как проходит восстановление Комличенко
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Врач «Ростова» Владимир Шкуляк ответил на вопрос о сроках восстановления нападающего Николая Комличенко.

«У Комличенко мышечная травма. Пытаемся успеть восстановить футболиста к игре с ЦСКА», — сказал Шкуляк в интервью «РБ Спорт».

Николай Комличенко получил повреждение в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1), нападающий был заменён на 53-й минуте. Форвард «Ростова» пропустил матчи с «Краснодаром» (0:3) и «Ахматом» (3:2) и заявлял ранее, что не сыграет до конца сезона.

В текущем сезоне РПЛ 27-летний нападающий принял участие в 26 матчах «Ростова», забив 11 голов и отдав пять результативных передач.

«Ростов» перед заключительным туром, в котором дончане сыграют в гостях с ЦСКА, занимает четвёртое место в таблице чемпионата России.

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