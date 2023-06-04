Галтье прокомментировал слухи о своей отставке и ответил критикам

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье рассказал, что пока ничего не слышал о решении клуба досрочно прекратить его полномочия.
«Сегодня (4 июня. – Прим. «Чемпионата») утром я включил мобильный телефон и увидел, что он сильно вибрирует от этих сообщений. Я прочитал всю эту информацию, а после разговаривал с Луишем Кампушем, и мы собираемся подвести итоги сезона на неделе. После этого посмотрим, какими будут решения руководства. Мотивирован ли я продолжать? Нет причин, из-за которых я бы не хотел этого.
Свист болельщиков? Я могу это понять. Мне ничего не остаётся, кроме как принять это. Между первой и второй половиной сезона существует большой разрыв. Я собираюсь поговорить об этом сегодня с командой, но это также результат очень жёсткого медиасуда, с которым я столкнулся, когда стал тренером «ПСЖ». Когда у нас был хороший период, похвалы доставались другим людям, а в плохие периоды на меня обрушивались все громы и молнии. Тем не менее я заканчиваю этот сезон с чувством большой гордости, поскольку мы добыли титул чемпиона. Я и мои помощники счастливы. После этого сезона я наверняка буду другим человеком, другим тренером… Я узнал, что такое давление СМИ – это часть работы, когда ты тренер «ПСЖ», — цитирует Галтье RMC со ссылкой на Canal+.
Ранее французские СМИ опубликовали информацию, что Кристоф Галтье покинет свой пост в конце сезона. Судьба тренера, который досрочно ушёл с церемонии награждения, как и ряд игроков, принявших решение покинуть клуб, была решена перед матчем с «Клермоном» (2:3).
- 4 июня 2023
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