Гладилин: третье место для «Спартака» — достойно. Первый сезон Абаскаля сложился неровно

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин подвёл итоги завершившегося сезона-2022/2023 для красно-белых.
«Третье место «Спартака» в РПЛ — это хороший результат. «Зенит» был сильнее всех, а ЦСКА во втором круге чемпионата показал хорошую игру. Конечно, после первого круга казалось, что «Спартак» составит конкуренцию и поборется за чемпионство, но не получилось. Поэтому, как мне кажется, третье место — это достойно.
Первый сезон «Спартака» при Абаскале сложился неровно: некоторые матчи были просто провальными. Конечно, команде надо пожелать более стабильной игры, потому что в следующем сезоне с такими перепадами будет очень сложно добиться места даже в призовой тройке.
Обязательно добавятся конкуренты: «Краснодар», «Локомотив» и другие», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 4 июня 2023
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