Джанлуиджи Буффон отправил эмоциональное послание болельщикам «Пармы»

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон обратился к болельщикам клуба после того, как команда лишилась шансов вернуться в Серию А.

«Есть поражения, которые оставляют в вас только чувство потери и глубокого одиночества. А бывают поражения, которые, наоборот, оставляют ощущение, будто ты окружён тысячами рук, где слёзы на самом деле представляют собой посев семян, которые расцветут в будущем.

Есть что-то странным образом объединяющее нас, помимо спортивного результата, делающее вас похожим на одно из тех лиц, которые вы видите в толпе, заставляющее осознать, что вы принадлежите тому, чему принадлежат и они.

Осознание, выросшее со временем, как пуповина, объединяющая всех, сделанная из страсти, уважения, благодарности, сердец и рук, которые действительно знают, как поддержать вас.

Среди всей этой суровой действительности чувствую в глубине души потребность ещё раз сказать вам: спасибо, невероятные люди Пармы!» — написал Буффон на своей странице в соцсети.

Буффон был тронут до слёз после того, как «Парма» проиграла «Кальяри» в полуфинале плей-офф за право выступать в Серии А. «Крестоносцы» вели в первом матче со счётом 2:0, но проиграли 2:3, а ответная игра завершилась нулевой ничьей. Буффон не смог сыграть из-за травмы. Несмотря на то что в январе ветерану исполнилось 45 лет, контракт голкипера с «Пармой» действует до июня 2024 года, и пока он не собирается завершать карьеру.

Джанлуиджи Буффон начал профессиональную карьеру в «Парме» в 1994 году, перешёл в «Ювентус» в 2001 году, а затем в «ПСЖ», прежде чем вернуться в родной клуб в 2021 году.