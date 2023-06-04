«Смысл обсуждать сборную?» Артём Дзюба рассказал о встрече с Карпиным на премии РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о взаимоотношениях с главным тренером сборной России и «Ростова» Валерием Карпиным.

«С Карпиным увиделись и поздоровались: просто здрасьте-здрасьте. Мы же не в каменном веке живём. Поздоровались, улыбнулись. Никаких претензий нет. У нас давно с ним что-либо зарыто: топор войны или ещё что-то. Разговор с ним? О чём? Об отпуске? Мы с ним не так близки, чтобы разговаривать об этом.

Обсуждали ли сборную? Смысл обсуждать сборную? Он тренер сборной, а я на данный момент не игрок сборной. Что мы можем обсуждать?» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.