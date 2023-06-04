Журналист «Чемпионата» Андрей Панков признан лучшим по итогам сезона РПЛ

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков получил приз на церемонии награждения «Герои РПЛ» в номинации «Лучший журналист сезона». Награду Андрею вручила актриса и ведущая Алла Михеева.

Лучшим комментатором сезона признали Константина Генича.

Что касается спортивных номинаций, то игроком сезона стал нападающий «Зенита» Малком, он же забрал награду в номинации «Нападающий сезона». Ещё один игрок санкт-петербургского клуба Дуглас Сантос признан лучшим защитником. Лучшим полузащитником сезона назвали игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, а форвард «Спартака» Квинси Промес получил приз «Лучшему игроку» по версии болельщиков.

Награду лучшему тренеру вручили Владимиру Федотову. Лучшим голом по итогам сезона признали точный удар через себя игрока «Локомотива» Константина Марадишвили, а приз в номинации «Ассист сезона» забрал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Он же был признан и лучшим голкипером сезона.