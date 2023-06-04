«Порту» завоевал Кубок Португалии

Завершился финальный матч Кубка Португалии, в котором «Брага» встречалась с «Порту». Команды играли на стадионе «Насьонал» в Оэйраше. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру. «Порту» обыграл соперника со счётом 2:0 и завоевал Кубок Португалии.

Команды долго не могли открыть счёт в матче. Первая половина встречи завершилась нулевой ничьей.

На 53-й минуте «Порту» вышел вперёд благодаря автоголу: мяч в свои ворота отправил хавбек «Браги» Андре Орта. За девять минут до конца основного времени матча точку поставил полузащитник «драконов» Отавио. Итоговый счёт — 2:0 в пользу «Порту».

Сегодняшний Кубок стал для «Порту» 19-м в истории клуба. В текущем сезоне команда заняла второе место в чемпионате Португалии, отстав на два очка от «Бенфики», выигравшей титул.

Отдельно отметим, что для капитана «драконов» Пепе трофей стал 31-м в карьере.