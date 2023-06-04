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Приз за лучший гол сезона достался Константину Марадишвили

Приз за лучший гол сезона достался Константину Марадишвили
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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили стал лауреатом на церемонии награждения «Герои РПЛ», хавбек победил в номинации «Гол сезона».

Награду Марадишвили принёс точный удар в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором московский «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). На четвёртой компенсированной минуте полузащитник железнодорожников пробил через себя из пределов штрафной, позволив команде избежать поражения. Этот гол он посвятил своему отцу.

Ранее награду за лучший ассист сезона получил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Голевой пас вратарь выполнил также в матче 2-го тура.

«Локомотив» финишировал на восьмом месте в таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах. Марадишвили принял участие в 21 матче, забив два гола и отдав один результативный пас.

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