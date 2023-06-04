Квинси Промес: не могу назвать плохим прошедший сезон для «Спартака»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес сообщил, что не считает завершившийся сезон-2022/2023 плохим для красно-белых.
«Хороший ли это сезон для «Спартака» и меня? Для меня хорошо, когда мы выигрываем трофей. Но не могу назвать плохим прошедший сезон для «Спартака». Мы должны упорно работать, и надеюсь, что в будущем мы опять сможем завоевать трофей», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Спартак», напомним, стал третьим в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2022/2023, набрав 54 очка. Второе место занял ЦСКА, первое — «Зенит». «Ростов» стал четвёртым, набрав в итоге 53 турнирных очка.
Квинси Промес забил 20 голов в 27 матчах чемпионата России и сделал семь результативных передач.
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