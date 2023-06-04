Алаев: это был самый тяжёлый сезон за всё время, что играется чемпионат России

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев подвёл итоги чемпионата России сезона-2022/2023.

«Сейчас, когда сезон закончился, кажется, что он был самым тяжёлым за всё время, что существует РПЛ и в принципе играется чемпионат России. Он был тяжёлым для футболистов, для тренеров, для команд, для болельщиков, да и для нас, для спонсоров.

Реально было очень-очень тяжело, но мы прошли этот путь, и я считаю, что прошли его достойно. Можно в целом сказать, что мы справились с задачей. Сейчас хочется, чтобы все отдохнули, набрались сил, потому что совсем скоро стартует новый сезон РПЛ», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Чемпионом России в сезоне-2022/2023 стал «Зенит», ЦСКА занял второе место, а «Спартак» — третье.