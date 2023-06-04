Джикия, Сперцян и Чалов — в символической сборной РПЛ-2022/2023

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и нападающий ЦСКА Фёдор Чалов вошли в символическую сборную Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023.
Состав символической сборной был объявлен в рамках первой ежегодной премии РПЛ. Чемпионом России в сезоне-2022/2023 стал «Зенит», второе место занял ЦСКА, третье — «Спартак». На четвёртой строчке расположился «Ростов», а на пятом месте сезон закончил грозненский «Ахмат».
Голкипер: Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит), Мойзес (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»).
Полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак»), Вендел («Зенит»).
Нападающие: Квинси Промес («Спартак»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Малком («Зенит»).
- 4 июня 2023
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