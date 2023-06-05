«Сельта» переиграла дома «Барселону» и спаслась от вылета в Сегунду

Сегодня, 4 июня, на стадионе «Балаидос» в Виго состоялся матч 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Сельта» принимала «Барселону». Финальный свисток арбитра Хуана Луиса Пулидо Сантаны зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.
В составе хозяев дублем отметился Габриэль Вейга, за гостей забил Ансу Фати с передачи Усмана Дембеле. Три очка, добытые в матче с новоиспечённым чемпионом Испании, позволили «Сельте» сохранить прописку в элите.
«Альмерия» спаслась от поражения в параллельном матче с «Эспаньолом», досрочно лишившимся шансов сохранить место в Ла Лиге (3:3). Эта ничья позволила «Альмерии» в последний момент покинуть зону вылета. В составе хозяев отличились Хавьер Пуадо, Ронаэль Пьер-Габриэль и Лука Колеошо, за гостей забивали Эль Билал Туре и Адриан Эмбарба, оформивший дубль.
«Эльче» и «Кадис» также не выявили сильнейшего, сыграв вничью со счётом 1:1. На гол гостей в исполнении Гонсало Эскаланте точным ударом ответил Лукас Бое. В матче «Вальядолид» – «Хетафе» голов зрители так и не дождались (0:0)».
Таким образом, компанию «Эльче» (25 очков) и «Эспаньолу» (37), покинувшим высший дивизион, составил «Вальядолид» (40). «Сельта» (43), «Кадис» (42), «Хетафе» (42), «Валенсия» (42) и «Альмерия» (41) в следующем сезона выступят в Ла Лиге.
- 5 июня 2023
-
00:23
-
00:14
-
00:10
-
00:05
- 4 июня 2023
-
23:58
-
23:42
-
23:41
-
23:32
-
23:29
-
23:24
-
23:18
-
23:08
-
23:00
-
22:53
-
22:52
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:21
-
22:14
-
22:13
-
22:09
-
22:07
-
22:07
-
22:04
-
22:03
-
21:56
-
21:54
-
21:53
-
21:51
-
21:47
-
21:43