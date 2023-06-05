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Хоакин завершил карьеру, установив рекорд Ла Лиги по количеству матчей

Хоакин завершил карьеру, установив рекорд Ла Лиги по количеству матчей
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Капитан испанского «Бетиса» Хоакин Санчес завершил профессиональную карьеру, сыграв последний матч в заключительном туре чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1). Эта игра позволила Хоакину повторить достижение Андони Субисарреты по количеству матчей в испанской Ла Лиге (622) и установить рекорд среди полевых игроков.

41-летний футболист ещё весной заявил о намерении завершить карьеру игрока. За 25 лет он успел поиграть в элитном дивизионе (помимо «Бетиса», где начинался и закончился его профессиональный путь) за «Валенсию» и «Малагу». Кроме того, два года, с 2013-го по 2015-й, испанец был игроком «Фиорентины».

Хоакин не становился чемпионом Испании, но трижды завоевывал Кубок Короля. В 2005 и 2022 годах полузащитник побеждал в турнире с «Бетисом», в 2008 году праздновал триумф вместе с «Валенсией». В 2002 году его признавали лучшим молодым футболистом года в Испании.

Также Хоакин провёл 52 матча за сборную Испании, забив за национальную команду четыре гола.

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