Роберто Манчини может возглавить «Наполи»
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может возглавить «Наполи».
Как сообщает Corriere dello Sport, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис ведёт переговоры с Манчини. Де Лаурентис пообщался с 58-летним специалистом на предмет его намерений и планов.
Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона и возьмёт годовую паузу в карьере.
Напомним, в 33-м туре Серии А «Наполи», сыграв в гостях вничью с «Удинезе» со счётом 1:1, оформил первое за 33 года чемпионство. Неаполитанцы выиграли титул досрочно — за пять туров до конца чемпионата Италии. Это первое скудетто «Наполи» со времён Диего Марадоны.
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