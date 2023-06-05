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Роберто Манчини может возглавить «Наполи»

Роберто Манчини может возглавить «Наполи»
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может возглавить «Наполи».

Как сообщает Corriere dello Sport, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис ведёт переговоры с Манчини. Де Лаурентис пообщался с 58-летним специалистом на предмет его намерений и планов.

Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона и возьмёт годовую паузу в карьере.

Напомним, в 33-м туре Серии А «Наполи», сыграв в гостях вничью с «Удинезе» со счётом 1:1, оформил первое за 33 года чемпионство. Неаполитанцы выиграли титул досрочно — за пять туров до конца чемпионата Италии. Это первое скудетто «Наполи» со времён Диего Марадоны.

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