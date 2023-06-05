Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри: я не обсуждаю расторжение контракта с «Ювентусом»

Аллегри: я не обсуждаю расторжение контракта с «Ювентусом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о своём будущем в команде.

«Я искренне горжусь этой командой, этими людьми, игроками, физиотерапевтами и всеми, кто работал весь год с профессионализмом и терпением. Это был трудный год, но и замечательный одновременно. Игра была в значительной степени неактуальна, я просто хочу поблагодарить всех, кто работал со мной. Я чувствовал себя защищённым. Клуб был рядом со мной. Сезон закончился, и мы все устали. Были некоторые ошибки, но нам также повезло, что мы максимально использовали отличную работу молодежной команды, так что были и положительные моменты. Я буду в распоряжении клуба, как и всегда. Я не обсуждаю расторжение контракта, у меня ещё есть два года по контракту», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, «Ювентус» по итогам сезона чемпионата Италии занял седьмое место.

Материалы по теме
Дибала оставил «Ювентус» без Лиги Европы! Драматичная развязка в Серии А
Live
Дибала оставил «Ювентус» без Лиги Европы! Драматичная развязка в Серии А

11 звёзд футбола, которые играли в «Интере», а вы могли забыть

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023