Аллегри: я не обсуждаю расторжение контракта с «Ювентусом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о своём будущем в команде.

«Я искренне горжусь этой командой, этими людьми, игроками, физиотерапевтами и всеми, кто работал весь год с профессионализмом и терпением. Это был трудный год, но и замечательный одновременно. Игра была в значительной степени неактуальна, я просто хочу поблагодарить всех, кто работал со мной. Я чувствовал себя защищённым. Клуб был рядом со мной. Сезон закончился, и мы все устали. Были некоторые ошибки, но нам также повезло, что мы максимально использовали отличную работу молодежной команды, так что были и положительные моменты. Я буду в распоряжении клуба, как и всегда. Я не обсуждаю расторжение контракта, у меня ещё есть два года по контракту», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, «Ювентус» по итогам сезона чемпионата Италии занял седьмое место.

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