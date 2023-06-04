Моуринью оставит «Ювентус» без Лиги Европы? Онлайн 38-го тура Серии А

Всем привет, друзья! Подходит к концу очередной сезон, и сегодня, 4 июня, состоится заключительный тур Серии А. Главная интрига — попадёт ли «Ювентус» в Лигу Европы и кто вылетит из элитного дивизиона вслед за «Сампдорией» и «Кремонезе»?
«Ювентус» занимает седьмое место (с учётом штрафа в 10 очков), а оно даёт право сыграть в Лиге конференций. У команды Макса Аллегри есть возможность заскочить в топ-6 и получить путёвку в Лигу Европы. Но для этого в 38-м туре нужно обыграть на выезде «Удинезе» и рассчитывать на осечку «Ромы» или «Аталанты». Римляне сыграют дома со «Специей», бергамаски — с «Монцей».
Кстати, «Специя» — один из претендентов на вылет. Сейчас у неё одинаковое количество очков с «Вероной», которая в 38-м туре сыграет на выезде с «Миланом». Все эти матчи начнутся в 22:00 мск. Присоединяйтесь к нашему онлайну последнего тура Серии А!
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