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«Удинезе» — «Ювентус», «Рома» — «Специя»: прямая онлайн-трансляция 38-го тура Серии А, видео, 4 июня 2023 года

Моуринью оставит «Ювентус» без Лиги Европы? Онлайн 38-го тура Серии А
Кирилл Закатченко
Онлайн 38-го тура Серии А
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Туринцы могут заскочить в топ-6, но для этого нужны два условия.

Всем привет, друзья! Подходит к концу очередной сезон, и сегодня, 4 июня, состоится заключительный тур Серии А. Главная интрига — попадёт ли «Ювентус» в Лигу Европы и кто вылетит из элитного дивизиона вслед за «Сампдорией» и «Кремонезе»?

«Ювентус» занимает седьмое место (с учётом штрафа в 10 очков), а оно даёт право сыграть в Лиге конференций. У команды Макса Аллегри есть возможность заскочить в топ-6 и получить путёвку в Лигу Европы. Но для этого в 38-м туре нужно обыграть на выезде «Удинезе» и рассчитывать на осечку «Ромы» или «Аталанты». Римляне сыграют дома со «Специей», бергамаски — с «Монцей».

Италия - Серия А. 38-й тур
04 июня 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Удинезе
Удине
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Италия - Серия А. 38-й тур
04 июня 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Рома
Рим
Не начался
Специя
Специя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Италия - Серия А. 38-й тур
04 июня 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Монца
Монца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кстати, «Специя» — один из претендентов на вылет. Сейчас у неё одинаковое количество очков с «Вероной», которая в 38-м туре сыграет на выезде с «Миланом». Все эти матчи начнутся в 22:00 мск. Присоединяйтесь к нашему онлайну последнего тура Серии А!

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