Руслан Пименов: Дзюба принёс огромную пользу «Локо», вторая часть сезона просто супер
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Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался об игре форварда Артёма Дзюбы в завершившемся сезоне.
«В этом сезоне у «Локомотива» было два разных круга. В первой части сезона можно поставить минус всей команде, а вторая часть просто супер. Надо отметить Дзюбу, он принёс огромную пользу команде», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Дзюба отыграл за железнодорожников 13 встреч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. 25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с 34-летним с футболистом до лета 2024 года по схеме «1+1».
По итогам сезона «Локомотив» занят восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Чемпионом стал «Зенит».
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