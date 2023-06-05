Угаров: уровень чемпионата России падает, «Зенит» выиграл, потому что сохранил легионеров

Бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России 1999 года Денис Угаров оценил прошедший сезон в РПЛ.

«Соперники «Зенита» слабо выглядели в сезоне. Футболисты у «Зенита» получше, поэтому на уровне чемпионата России команда выглядела хорошо. Плюс ситуация сложилась не очень благополучная — многие легионеры из России уехали. Посмотрите, как ослаблен оказался «Краснодар». Из московских клубов люди тоже уезжали. А «Зенит» сумел сохранить иностранцев, которые тут уже играли несколько лет. Состав у них сформированный, не менялся, поэтому они лучше других выступили. У других клубов нет таких возможностей удерживать сильных игроков. Если «Зенит» сохранит состав, он и в следующем сезоне уверенно выиграет РПЛ.

Общий уровень падает, конечно. Уехали более-менее нормальные футболисты. Стремления у команд особого не видно, потому что заработка нет. Если бы клубы попадали в Лигу чемпионов или Лигу Европы, они могли бы там заработать какие-то деньги. Сейчас такая возможность отсутствует, наши клубы вынуждены только тратить. Упал и уровень, и интерес публики. Даже вот игра между ЦСКА и «Ростовом» в последнем туре: если армейцы к чему-то стремились, то ростовчане, как показалось, были готовы к тому, чтобы занять четвёртое место. Видно было на финише, что не такой интриги, как прежде», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».